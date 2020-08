WTA Cincinnati: Azarenka supera Vekic, Sakkari travolge Gauff

Nella prima giornata del WTA Premier 5 di Cincinnati, occasionalmente spostato a New York City per dar vita alla “bolla” che sta tenendo in isolamento tennisti e tenniste da contatti con l’esterno e possibili infezioni da covid-19, il volto copertina è quello di Victoria Azarenka.

La bielorussa, almeno per un momento, ritrova il sorriso dopo le tante delusioni e sventure in campo e le spiacevoli vicende nella vita personale degli ultimi anni a cui si è aggiunto di recente il momento tremendo in cui sta versando il suo paese natale.

Azarenka, che aveva fatto il suo esordio nel 2020 a Monterrey proprio appena prima della sospensione del circuito WTA con una brutta sconfitta contro Tamara Zidansek ripetuta, nella prestazione, a Lexington contro Venus Williams, quest oggi ha avuto buoni momenti di gioco e qualche sprazzo della campionessa di ormai un decennio fa e ha spazzato via Donna Vekic, numero 15 del seeding e apparsa, invece, confermare le sensazioni di Palermo. In Sicilia la croata aveva vinto un esordio poco giudicabile contro Arantxa Rus, ma nel secondo turno era stata protagonista di una partita piuttosto negativa contro Elisabetta Cocciaretto. Oggi è stata vittima della sua avversaria raccogliendo appena 5 game per un netto 6-2 6-3 che regala ad Azarenka una giornata di pace e buoni spunti, tra tutti un rovescio piuttosto efficace. Per lei, invece, la consapevolezza che ci sarà da lavorare.

Sorprende, invece, il netto 6-1 6-3 con cui Maria Sakkari si è sbarazzata di Cori Gauff. E il fatto che usiamo la parola “sorprende” dovrebbe essere già particolare perché parliamo sempre di una ancora sedicenne che cerca la sua strada, non avendo ancora chiaro su quale binario correre tra una giocatrice che predilige l’aggressività o la solidità. Oggi Gauff è stata spazzata via dal campo in 65 minuti di partita perfetta da parte di Sakkari che non ha mai cercato di strafare ma ha impostato tatticamente una partita che cercava di mandare in difficoltà la sua avversaria con tanto ritmo e un palleggio prolungato senza troppi angoli, chiudendo poi il punto quasi sempre in suo favore.

Azarenka al secondo turno avrà la vincente della sfida tra Sloane Stephens e Caroline Garcia, mentre Sakkari attende chi uscirà tra Yulia Putintseva e Shuai Zhang. Decise le avversarie per le prime due teste di serie: Karolina Pliskova, numero 1 del seeding, avrà Veronica Kudermetova (5-7 6-3 7-5 contro Ajla Tomljanovic) e Sofia Kenin, numero 2, avrà Alizé Cornet (6-0 6-4 contro la wild-card Caty McNally).

Risultati

V. Kudermetova b. A. Tomljanovic 5-7 6-3 7-5

K. Mladenovic b. A. Sevastova 6-3 6-4

[11] A. Riske vs A. Anisimova

K. Muchova vs [Q] A. Li

B. Pera b. H. Watson 6-1 3-6 6-4

[WC] V. Williams vs [16] D. Yastremska

[13] M. Sakkari b. C. Gauff 6-1 6-3

V. Azarenka b. [15] D. Vekic 6-2 6-3

E. Alexandrova b. [9] E. Rybakina 7-5 7-6(6)

A. Cornet b. [WC] C. McNally 6-0 6-4