US Open: Paire positivo al covid-19 deve dare forfait, 5 altri francesi sono in isolamento

Colpo di scena a Flushing Meadows: l’Equipe ha annunciato che Benoit Paire è risultato positivo al covid-19 dodici giorni dopo il suo arrivo a New York City. Il suo US Open non comincerà perché da adesso il francese verrà messo in quarantena per due settimane, ma con lui trema la pattuglia transalpina: Richard Gasquet, Adrian Mannarino, Edouard Roger Vasselin, Gregoire Barrere e l’allenatore Nicolas Copin sono stati messi in isolamento fino a nuovo ordine.

Il caso Paire è destinato a far parlare perché non si sa, concretamente, quando il giocatore possa aver contratto l’infezione essendo sempre risultato positivo da prima della partenza per gli Stati Uniti. In questo modo, può anche essere difficile risalire ai contatti avuti e soprattutto lascia una domanda: si è rotto qualcosa nella bolla dei tennisti? Qualcuno ha violato le regole?

