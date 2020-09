US Open, italiani: Paolini ci prova, ma Garcia dilaga. Fuori Travaglia, Lorenzi e Sonego

Esce di scena al primo turno dello US Open Jasmine Paolini, sconfitta abbastanza nettamente contro Caroline Garcia. La toscana non è riuscita a star dietro alla grande potenza della sua avversaria malgrado diversi game combattuti. Finisce 6-3 6-2 per la ex top-10 che guadagna il secondo turno contro la numero 1 del seeding Karolina Pliskova.

C’è stato buon equilibrio nelle prime fasi di ogni set, ma la troppa differenza con la seconda palla ha penalizzato a lungo la numero 2 italiana, che spesso cercava più una rimessa in gioco per non far colpire in maniera aggressiva la francese, la quale non aveva mai una palla troppo “sporca” da impattare.

Un break sul 3-2 Garcia ha deciso la prima frazione, mentre nel secondo Paolini era stata brava a reggere nelle prime fasi e a provare qualcosa nel contenere la spinta avversaria e allo stesso tempo attaccare il più possibile quando c’era una mezza chance ma il quinto game è stato fatale: tanta lotta e alla fine lei che non è riuscita a capitalizzare le chance di 3-2, cedendo la battuta alla terza palla break concessa. Da lì, Garcia si è involata.

Purtroppo abbiamo cominciato male, con Stefano Travaglia che è andato presto sotto due set a zero prima di trovare uno scatto d’orgoglio – e la pausa di Jared Thompson – che gli ha permesso almeno di chiudere la sua avventura a New York vincendo un set. Stessa sorte è toccata poco più tardi a Sonego, che contro Adrian Mannarino ha perso molto male il primo set e con maggior onore il secondo, prima di provare un’improbabile rimonta al terzo, subito frustrata dal ritorno del francese. A completare quest’inizio poco lusinghiero per il tricolore ci ha pensato Paolo Lorenzi, che ha lottato more solito e more solito ha perso, trascinando almeno il terzo set al tiebreak contro la promessa statunitense Brandon Nakashima.