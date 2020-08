Ufficiale: Madrid cancella il torneo ATP e WTA per l’aumento dei casi di covid-19

Dopo una piccola telenovela tra annunci e conferme, ma senza mai arrivare all’ultima parola, ecco che gli organizzatori del torneo combined di Madrid ufficializzano la cancellazione dell’ATP Master 1000 e WTA Premier Mandatory a causa dell’aumento delle infezioni da covid-19 dell’ultima decina di giorni in Spagna.

Official Statement on the staging of the 2020 #MMOPEN — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) August 4, 2020

“Per senso di responsabilità in visione della situazione attuale causata dal covid-19 e avendo continuato a valutare ogni circostanza che questa pandemia sta recando, assieme alle autorità competenti è stato deciso che il Mutua Madrid Open 2020 non verrà disputato”. Comincia così il comunicato ufficiale che spiega come si sia provato a fare il possibile per permettere all’evento di svilupparsi secondo i protocolli della sanità spagnola ma alla fine è stato tutto inutile. Si cercherà dunque di riproporre il torneo nel 2021, a maggio, nella speranza che anche il mondo sia in una situazione migliore.

In questo momento, dunque, c’è una settimana di pausa tra la fine dello US Open e il primo torneo in programma successivamente: Roma, Foro Italico, con ancora però l’incertezza di capire come sarà visto che il Comitato Tecnico Scientifico sembra intenzionato a bocciare la proposta di avere pubblico sulle tribune.

Il calendario è sempre più snello e a ora la WTA si ritrova senza più tornei “pesanti” visto che ha subito le cancellazioni di Madrid e Pechino (Premier Mandatory) ed è al momento senza le Finals che hanno subito la cancellazione come uno dei 7 tornei in Cina che ha dovuto chiudere.