Ufficiale: Halep salta lo US Open. Assenti 6 delle prime 10 del ranking WTA

Alla fine anche Simona Halep ha salutato la compagnia. La rumena si aggiunge alla lunga lista di giocatrici che già avevano già reso ufficiale la loro rinuncia allo US Open e oggi, nel day-aster della sua vittoria a Praga in finale contro Elise Mertens, ha rivelato ufficialmente che per quest anno non volerà negli Stati Uniti.

2/2 and I therefore prefer to stay and train in Europe. I know the @usta and @WTA have worked tirelessly to put on a safe event and I wish everyone there a successful tournament 🙏 — Simona Halep (@Simona_Halep) August 17, 2020

“Dopo aver pesato ogni fattore coinvolto e viste le straordinarie circostanze in cui stiamo vivendo, ho deciso che non prenderò parte allo US Open a New York. Ho sempre detto che metto la mia salute al cuore di ogni decisione e dunque preferisco rimanere in Europa ad allenarmi. So che la USTA e la WTA hanno lavorato senza sosta per mettere insieme un evento sicuro e auguro a tutti un buon torneo”.

Il suo forfait arriva probabilmente “troppo” tardi, perché fin da metà giugno era parso praticamente inevitabile. Dopo l’annuncio che lo US Open si sarebbe tenuto normalmente, la rumena aveva espresso grande diffidenza verso una sua partecipazione e già nel 2016, per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, rinunciò a causa del virus zika che in quel periodo sembrava una minaccia un po’ importante in Brasile. Ora c’è il covid-19 e Halep, malgrado la bolla a New York City in cui stanno arrivando i primi giocatori e giocatrici, non si sente sufficientemente al sicuro.

Con lei, dunque, salta la sesta top-10. Delle 7 che vivono fuori dagli USA, soltanto Karolina Pliskova ha deciso di intraprendere la trasferta mentre Ashleigh Barty, Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens e Belinda Bencic hanno rinunciato. In questo modo, Serena Williams che è ora numero 9 del mondo sarà testa di serie numero 3 mentre Naomi Osaka, numero 10, avrà la numero 4.

Tra le altre giocatrici, inoltre, Su Wei Hsieh ha annunciato sul proprio profilo Facebook che non giocherà lo US Open per un problema alla caviglia e i timori legati al virus mentre Polona Hercog ha parlato ai media sloveni e detto che almeno al momento non ha alcuna intenzione di muoversi. A ora, dunque, l’ultima testa di serie andrebbe alla giocatrice al numero 44 del mondo ma altri forfait sono dietro l’angolo, con Petra Martic, Angelique Keber e Aljona Ostapenko che non hanno ancora chiarito granché del loro immediato futuro.