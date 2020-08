Nishikori positivo al Coronavirus: forfait a Cincinnati, US Open a rischio

«Ho una brutta notizia da darvi. Questa mattina in Florida mi sono sottoposto a un test per il Covid-19 e sono risultato positivo. Quindi devo dare forfait per il torneo di Cincinnati».

A scrivere questo post sui propri social è stato il giapponese Kei Nishikori, n.31 del ranking mondiale del tennis e in passato finalista agli US Open.

«La mia equipe ed io ci sottoporremo a un nuovo test venerdì prossimo – fa sapere Nishikori -. Non presento sintomi, ma per la sicurezza di tutti mi sono messo in quarantena». È quindi sicura l’assenza di Nishikori al torneo Masters 1000 di Cincinnati, che in realtà quest’anno si svolgerà a New York dal 22 al 28 agosto. Ed è quindi in dubbio la sua presenza agli US Open, in programma, a porte chiuse, dal 31 agosto al 13 settembre.