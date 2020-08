Nadal si schiera contro Djokovic e appoggia l’ATP: “Non è il momento di dividersi”

“Il mondo sta vivendo una situazione difficile e complicata. Personalmente penso che sia il momento di rimanere calmi e lavorare tutti insieme nella stessa direzione.

È il momento di restare uniti, non di dividersi“. Rafa Nadal appoggia la posizione espressa in una nota dall’ATP davanti alle indiscrezioni di una possibile ‘scissione’ che alcuni giocatori, tra cui Novak Djokovic, vorrebbero portare avanti.

“È un periodo in cui, finché il mondo del tennis resterà unito, si possono ottenere grandi cose – scrive il maiorchino via Twitter – Tutti, giocatori, organizzatori, associazioni, dobbiamo lavorare insieme. Abbiamo un problema più grosso e separarsi non è la soluzione”.

Molto più duro il commento del collega Dan Evans, che accusa i dissidenti di timing pessimo: “Queste persone che pensano che un’unione possa accadere sono chiare, e devo dire che sono piuttosto passive-aggressive verso chi non segue l’idea e non vuole essere coinvolto. Devono raccogliere consensi, ma sembra che se non ti vada bene tu non piaci a loro”.

“Non capisco che cosa rappresenti questo voto, che cosa loro stiano cercando con questa associazione e che poteri possa dare – aggiunge -. Hanno appena creato un nuovo gruppo, ma per che cosa? Si tratta di firmare un pezzo di carta che non garantisce nulla”.