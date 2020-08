Itf Cordenons, la Zheng frena la corsa della Delai

Nel match più atteso dei quarti di finale dell’ITF Internazionale Femminile del Friuli Venzia Giulia Acqua Dolomia Serena Wines 1881 Tennis Cup successo della cinese Quiwen Zheng sulla giovane azzurra Melania Delai davanti ad un centrale partecipe alla sfida tra le due giocatrici.

Nel primo set l’azzurra è partita un po’ contratta e si è ritrovata travolta dalla potenza della cinese che ha allungato fino al 3-0. La giovane allenata da Alessandro Bertoldero e seguita anche da Roberta Vinci nell’ultimo periodo, ha provato a variare il ritmo degli scambi ottenendo l’effetto sperato. La Zheng è incappata in una serie di errori gratuiti che hanno riportato la Delai all’aggancio sul 3-3. La cinese ha trovato nuovamente il break del 4-3, ma è stato un fuoco di paglia, l’azzurra ha alzato nuovamente l’asticella del suo gioco e ha infilato 3 games consecutivi, per il definitivo 6-4. Nel secondo set la cinese è salita in cattedra non lasciando spazio alla Delai costretta a inchinarsi alla potenza dei colpi della Zheng. Nel terzo e decisivo set l’azzurra non è riuscita a riprendere il filo del proprio gioco e semmai fosse possibile la Zheng ha aumentato ulteriormente i giri del motore annichilendo con un bagel l’allieva di coach Bertoldero.

Colpo di scena nel primo quarto di finale dove l’austriaca Mira Antonitsch avanza in semifinale senza nemmeno giocare un punto a causa della squalifica della slovena Tina Cvetkovic, dovuto a un guasto all’auto guidata dal coach Mitja Skaza e non comunicato all’organizzazione dai diretti interessati, episodio che ha portato di conseguenza al walkover in favore della 21enne di Villach.

Senza storia il derby azzurro tra le veterane Di Sarra e Caregaro, la tennista romana si è imposta con il punteggio di 6-1 6-2, in una sfida mai in discussione che ha visto la Di Sarra imbrigliare nella propria ragnatela, la numero 1 del seeding friulano, incapace di trovare le adeguate contromisure per opporre una maggiore resistenza.

Centra la semifinale anche Alexandra Vecic che supera con un periodico 6-2 la qualificata tedesca Wildgruber, che interrompe così la propria striscia positiva iniziata nelle qualificazioni. Nel penultimo atto la Vecic troverà dall’altra parte della rete Mira Antonitsch.

La finale del doppio sarà tra la coppia Moratelli/Radisic e Colmegna/Di Sarra, due binomi che rappresentano le prime teste di serie presenti in tabellone.

Oggi alle 18:30 si terrà un interessante iniziativa a margine delle due semifinali del singolare e della finale del doppio. Il biologo nutrizionista Enrico Poddighe interverrà all’Eurosporting per parlare di alimentazione e idratazione nello sport e non solo. Al termine della presentazione ci sarà un aperitivo healthy by Tahin catering.