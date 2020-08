Itf Cordenons, finale tra la Zheng e la Antonitsch

Sarà tra la cinese Qinwen Zheng e l’austriaca Mira Antonitsch proveniente dalle qualificazioni, la finale della 5°edizione dell’Itf femminile di Cordenons Internazionali del Friuli Venezia Giulia Acqua Dolomia-Serena Wines 1881 Tennis Cup.

Nella prima semifinale l’austriaca Martina Antonitsch, n.607 della Wta proveniente dalle qualificazioni, ha superato con il punteggio di 6-1 6-2 la tedesca Alexandra Vecic. Per la figlia di Alexander, ex top 40 del ranking mondiale nel 1990, è la seconda finale in carriera. Partita a senso unico con la 21enne di Villach che è riuscita a imbrigliare col proprio gioco da fondocampo la tedesca, costretta a forzare i colpi con molti errori gratuiti.

Esce di scena al penultimo atto Federica Di Sarra, testa di serie numero 5, sconfitta dalla promettente cinese Qinwen Zheng con il punteggio di 6-4 7-5. Nel primo set la 30enne di Fondi ha tenuto testa al gioco brillante offerto dalla cinese portandosi in vantaggio per 2-1 con un break di vantaggio. La Zheng però non si è scomposta più di tanto e ha ritrovato le accelerazioni che le hanno permesso di sgretolare le certezze delle avversarie finora incontrate durante il torneo e dopo aver recuperato il break di svantaggio, ha operato l’allungo decisivo nel decimo game per chiudere la frazione. Nel secondo set il leit motiv sembra non voler cambiare, la cinese strappa fino al 3-1, ma l’azzurra non è ancora doma e piazza un mini parziale di 3 giochi consecutivi che riaprono l’incontro. La Zheng però resta attaccata sulle code dell’avversaria e dopo un nuovo controbreak si arriva sul 5-5. Sul 6-5 per la semifinalista di Roland Garros e Us Open junior 2019, la Di Sarra incappa in un passaggio a vuoto che si rivela fatale, per il definitivo 7-5 Zheng.

Domani sabato 29 aprile, alle 10:30 si disputerà la finale tra Qinwen Zheng e Mira Antonitsch, in caso di pioggia si giocherà indoor in terra battuta all’interno dell’Eurosporting Cordenons.

Nel tabellone di doppio vittoria per Martina Colmegna e Federica Di Sarra che si sono imposte sulla coppia Moratelli/Di Sarra con il punteggio di 6-2 7-6.

Cresce l’attesa per il via delle qualificazioni dell’Atp Challenger 100, l’inizio è previsto per le ore 10, meteo permettendo.