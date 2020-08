Coronavirus: la Spagna è in allerta, il torneo di Madrid nuovamente in bilico

Dunque ci risiamo. In Spagna dal 23 luglio si è avuto un incremento di casi di covid-19 pari a 18.851 nuove infezioni.

Il paese è in allerta, nella regione di Madrid sono tornate in vigore alcune misure da “lockdown” come limitare le uscite, niente assembramenti da più di 10 persone e mascherine anche all’aperto mentre a Barcellona e nella Catalogna si sta facendo fatica a contenere la diffusione del virus nella stagione estiva vista la grande mole di persone presente.

Questo il dato espresso secondo il sito web worldometers.info

La situazione è dunque in continua evoluzione, e purtroppo come raccontano anche dalla Comunità di Madrid è quasi impossibile pensare che nei prossimi giorni la situazione possa andare in miglioramento. Questo mette nuovamente a rischio il torneo di Madrid, già rinviato a maggio per l’emergenza causata dal nuovo coronavirus e che ora si ritrova quasi nelle stesse condizioni.

Il torneo, con un comunicato ufficiale, fa sapere che già il 29 luglio durante una riunione del comitato organizzativo sono venute fuori perplessità. Inizialmente volevano che l’evento si tenesse e potesse avere il pubblico sugli spalti, ora riconoscono il problema ma non prendono ancora una decisione definitiva. Come scritto nel comunicato, l’intenzione è quella di annunciare la soluzione migliore con tutti i dati a disposizione e non chiudendo al momento all’ipotesi delle porte chiuse per gli spettatori e protocolli ancor più rigidi previsti per gli atleti e i membri dello staff, facendo sapere che non intendono trascinare la questione troppo a lungo.

In ogni caso, pur seguendo le direttive del comitato sulla salute, il torneo riserverà ogni decisione a Ion Tiriac e la società Super Slam ltd, che detengono la licenza dell’evento che si svolge alla Caja Magica dal 2009.