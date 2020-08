Atp New York: la finale è Djokovic-Raonic, ma che sofferenza per Nole

Sarà Novak Djokovic a sfidare Milos Raonic nella finale del “Western and Southern Open” che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York.

Il serbo, numero uno del seeding e del mondo, ha battuto in tre set lo spagnolo Roberto Bautista Agut, ottava testa di serie, con i parziali di 4-6 6-4 7-6(0), dopo tre ore di gioco. Bella partita, anche se condizionata probabilmente da guai a collo per Nole, che è andato davvero molto, molto vicino alla sconfitta, tanto che Bautista ha servito per il match. Lo spagnolo, arrabbiatissimo a fine match, ha fatto notare come abbiano fermato il gioco sul 5-4 Djokovic nel secondo per chiudere il tetto. “Non stava piovendo e dice che si doveva giocare il suo turno di battuta e poi fermare il gioco, in questo modo ho perso il set”.

Raonic invece ha battuto in due set il greco Stefanos Tsitsipas, quarta testa di serie del torneo, 7-6(5) 6-3, nella prima delle semifinali rinviate a ieri, in segno di protesta contro le ingiustizie sociali e le discriminazioni razziali dopo il ferimento del 29enne Jacob Blake, paralizzato da sette colpi alla schiena sparati dalla polizia a Kenosha, Wisconsin.