ATP Cincinnati: Sinner perde il derby contro Caruso, maluccio Seppi e Travaglia

Finalmente si torna a parlare di tennis anche tra gli uomini. È partito il “Western e Southern Open” che quest’anno si gioca eccezionalmente, si spera, a New York e dopo poco meno di sei mesi alcuni dei grandi big della racchetta torneranno ad affrontarsi. Ma prima c’è da smaltire il tabellone di qualificazione, nel quale erano presenti 4 italiani. Due purtroppo si affrontavano tra di loro, Caruso e Sinner, mentre Seppi aveva di fronte il coreano Soonwoo Kwoon, e Travaglia lo slovacco Norbert Gombos. Inutile dire se fossero o meno abbordabili, perché dopo tutto questo tempo è difficile prevedere in che condizioni i giocatori torneranno in campo, sta di fatto che i due italiani hanno lottato entrambi per quasi due ore e mezza ed entrambi hanno però perso 6-4 al terzo. Seppi ha vinto il primo set ed è stato avanti 3-1 nel secondo, ma un passaggio a vuoto gli è costato cinque game di fila. Nel terzo l’altoatesino è stato bravo a reagire al break del quinto game con un immediato controbreak, ma ha ceduto nel finale. Non troppo diversa la vicenda di Travaglia, anche se il marchigiano ha perso il primo set al tiebreak e recuperato il secondo nonostante si fosse trovato sotto 4-2. Nel terzo anche per lui break e controbreak al quinto e sesto game e finale con tre game persi di fila.

Ma naturalmente gli occhi erano puntati sul derby, per via della presenza di Jannik Sinner, che Piatti nei giorni scorsi ha detto essere sostanzialmente pronto per il salto di qualità che tutti si aspettano. Ed è difficile non parlare di delusione perché il giovane Jannik continua a mostrare una grande presenza sul campo ma fa ancora molta fatica a ricucire il suo gioco quando qualcosa non funziona. Se poi, come oggi, non funziona il servizio, Sinner sembra allo stato avere poche armi per fare partita pari anche con un buon mestierante come Caruso. Abbastanza sconcertante il finale di match, con Sinner che dopo essere andato sul 2-1 è crollato di botto, cedendo cinque game di fila e regalando un parziale abbastanza clamoroso di 12 punti a 0. Sinner ha avuto uno scatto d’orgoglio annullando due match point ma ormai i buoi erano scappati e Caruso è approdato ad un meritato secondo turno di qualificazione, contro Jared Thompson.

Risultati

S. Caruso b. [14] J. Sinner 5-7 6-4 6-2

[12] S. Kwoon b. A. Seppi 4-6 6-3 6-4

[Alt] N. Gombos b. [23] S. Travaglia 7-6(6) 4-6 6-4