Atp Cincinnati: prima del boicottaggio Djokovic passeggia, Medvedev incanta e spreca

Definite le semifinali maschili del “Western and Southern Open” di Cincinnati, che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Novak Djokovic, numero 1 al mondo, ha battuto il tedesco Struff in due set per 6-3, 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco. Un allenamento per Nole e poco più, che dopo i problemi all’esordio e i guai al collo, ha messo la marcia su andatura comoda e difficilmente qualcuno gli potrà dare fastidio in questo torneo e sul cemento americano in generale.

Ci proverà in semifinale Roberto Bautista. Lo spagnolo numero 8 del seeding ha battuto il numero 3 russo Daniil Medvedev con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-3. Una bella partita, questa, con il finalista dell’ultimo Us Open che per un set e mezzo ha dipinto tennis, per poi perdersi tra i meandri della sua mente. Una manna dal cielo per Bautista, poco fantasioso ma solidissimo, che ne ha approfittato ringraziando. Medvedev, se vuole battere Djokovic e vincere uno slam a New York, dovrà fare molto, molto di più.

L’altra semifinale sarà tra Stefanos Tsitsipas e Milos Raonic. Il greco ha approfittato del ritiro di Opelka sul 6-5 a favore dell’americano nel primo set (problema al ginocchio destro per lui), mentre il canadese, che sembra davvero rinato, ha avuto la meglio sul serbo Krajinovic 4-6 7-6 7-5. Quando si disputeranno le partite? Pare domani, venerdì, ma la protesta e il boicottaggio, lanciati da Naomi Osaka, sono ancora in divenire.