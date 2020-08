ATP Cincinnati: Caruso fuori con orgoglio, Murray è tornato

Ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità Salvatore Caruso, esordiente in un Masters 1000 sul cemento alla non giovanissima età di quasi 28 anni. Il siciliano era arrivato al tabellone principale dopo due belle vittorie contro Sinner e Thompson, e sembrava potesse giocarsi le sue carte contro Filip Krajinovic, uno che una volta in un 1000 era arrivato addirittura in finale. La partita era iniziata in modo scoppiettante con i primi tre game durati un quarto d’ora, visto che Caruso prima si salvava nel game d’apertura e poi brekkava subito il serbo. Purtroppo Krajinovic recuperava immediatamente ma fino al sesto game tutti i giochi erano delle vere e proprie battaglie. Sembrava proprio Caruso quello più in palla, aveva l’occasione di portarsi avanti nel settimo game ma poi alla stretta finale del set il servizio cominciava a fare i capricci. Il siciliano salvava due set point nel decimo game ma al tiebreak non ci arrivava lo stesso, perché nel dodicesimo stavolta non riusciva la rimonta e al quarto set point Krajinovic chiudeva il set. Caruso non si scomponeva e andava subito avanti anche nel secondo set, riuscendo a difendere il break fino al 3-2. Da qui in poi la partita è diventata un roulette con Caruso che crollava fino al 3-5. Con enorme orgoglio il siciliano salvava tre match point e strappava addirittura il nono game all’avversario ma al momento di completare la rimonta era di nuovo il servizio a tradirlo e a consegnare il match al serbo, nonostante altri due match point salvati da Caruso.

Dispiace per Caruso, che ha forse pagato un po’ troppo l’inesperienza a questi livelli perdendo sul più bello il timing in quello che da sempre è il suo colpo più problematico, il servizio. Ad ogni modo Caruso potrebbe tornare nei primi 100 e chissà che lo US Open non gli possa dare qualche soddisfazione supplementare.

Il primo turno del Wester & Southern Open, che si gioca a Flushing Meadows per le note vicende legate al COVID, ha visto il ritorno di Andy Murray, che alla distanza ha travolto Frances Tiafoe, il che è un gran bel segnale. Il prossimo turno sarà contro Alexander Zverev e lì capiremo un po’ meglio le condizione dello scozzese. Ha vinto bene anche Felix Auger Aliassime, che ha lasciato solo cinque game a Basilashvili, classico giocatore che non si batte da solo. All’orizzonte, per il giovane canadese, c’è Djokovic. Interessante anche l’incontro tra il redivivo Anderson, che ha superato con difficoltà Edmund, e Stefanos Tsitsipas.

Primo turno

[Q] R. Berankis b. [WC] T. Paul 6-7(4) 6-4 7-5

[15] F. Auger Aliassime b. N. Basilashvili 6-4 6-1

[12] D. Shapovalov vs M. Cilic

J.-L. Struff b. A. de Minaur 6-2 6-4

B. Coric b. B. Paire 6-0 1-0 rit.

T. Fritz b. [Q] G. Harris 6-1 6-3

P. Carreno Busta b. D. Lajovic 7-5 6-1

R. Opelka b. [Q] C. Norrie 6-3 6-4

[PR] K. Anderson b. K. Edmund 7-6(3) 4-6 6-3

[WC] A. Murray b. [WC] F. Tiafoe 7-6(6) 3-6 6-1

S. Querrey vs M. Raonic

F. Krajinovic b. S. Caruso 7-5 6-4