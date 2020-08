ATP Cincinnati: Berrettini parte contro un qualificato, Sonego ha Sandgren

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] Novak Djokovic vs bye

[Q] vs Tommy Paul

[WC] Tennys Sandgren vs Lorenzo Sonego

Nikoloz Basilashvili vs [15] Felix Auger Aliassime

[12] Denis Shapovalov vs Marin Cilic

Jan Lennard Struff vs Alex de Minaur

Benoit Paire vs Borna Coric

bye vs [7] David Goffin

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] Daniil Medvedev vs bye

[Q] vs [Q]

[Q] vs Taylor Fritz

[Q] vs [13] Christian Garin

[11] Karen Khachanov vs Alexander Bublik

Pablo Carreno Busta vs Dusan Lajovic

[Q] vs Richard Gasquet

bye vs [8] Roberto Bautista Agut

3° QUARTO DEL TABELLONE

[6] Matteo Berrettini vs bye

[Q] vs [Q]

[Q] vs Reilly Opelka

Casper Ruud vs [9] Diego Schwartzman

[16] John Isner vs Hubert Hurkacz

Adrian Mannarino vs John Millman

Kyle Edmund vs [PR] Kevin Anderson

bye vs [4] Stefanos Tsitsipas

4° QUARTO DEL TABELLONE

[5] Alexander Zverev vs bye

Frances Tiafoe vs [WC] Andy Murray

Sam Querrey vs Milos Raonic

Daniel Evans vs [10] Andrey Rublev

[14] Grigor Dimitrov vs Ugo Humbert

[Q] vs [Q]

Filip Krajinovic vs [Q]

bye vs [2] Dominic Thiem