Ci sarà anche Andy Murray al “Western&Southern Open” in programma a Cincinnati dal 20 al 28 agosto. Per lo scozzese, campione nel 2008 e 2011, una wild-card così come per gli americani Tommy Paul, Tennys Sandgren e Frances Tiafoe. Nel main draw saranno presenti anche Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Marin Cilic e Rafa Nadal. Per Murray sarà il primo torneo di questo 2020.