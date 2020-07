WTA Palermo: atteso per sabato l’annuncio di Halep

Lunedì 13, o al più tardi martedì 14, da Palermo verrà pubblicata la prima entry list ufficiale di un torneo tennistico del circuito maggiore. La ripartenza avverrà dalla Sicilia, con il torneo WTA International che si terrà sui campi del Country Club e che per l’occasione sta cercando di creare il miglior “menù” possibile per i vari appassionati.

Lunedì scorso c’era stata una prima “bozza” di quelle che saranno le protagoniste, in una lista che comunque potrebbe andare incontro a diversi forfait causa limitazioni d’ingresso per i problemi col covid-19, ma c’era uno spazio rimasto vuoto: quello relativo alle giocatrici in top-10 previste.

Oliviero Palma, direttore dell’evento al via il 3 agosto, annunciava che si aspetta due o tre tenniste tra le prime 10 del mondo e i nomi sono: Kiki Bertens, già protagonista lo scorso anno; Elina Svitolina, che dovrà però vedere se riuscirà a passare le limitazioni territoriali; Simona Halep. La rumena, soprattutto, sarebbe il colpo grosso del torneo e fin da metà giugno il suo nome con sempre maggiore insistenza è stato accostato al torneo di Palermo perché, come poi ripeteva la stessa giocatrice, in questo momento si vede molto lontana dal prendere un aereo e partire per gli Stati Uniti. Un giorno sembrava che la sua rinuncia fosse definitiva, salvo poi essere (parzialmente) smentita dal suo team. E da lì i contatti con Palermo sono continuati. In questo momento, tra lo US Open e il Roland Garros Halep darebbe priorità a Parigi e per provare ad arrivare lì in buono stato Palermo può essere perfetto per aiutarla a cominciare a mettere match nelle gambe dopo oltre un anno dall’ultima partita.

Domani, alle 10 del mattino, la risposta definitiva nella conferenza stampa annunciata via social dal torneo. Ci saranno novità sul torneo, e chissà che quelle novità non rappresentino proprio l’annuncio della bi-campionessa Slam.