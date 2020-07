Solo 5 top-10 segnate per il WTA di Cincinnati/New York, antipasto dello US Open

Oggi è stata una giornata importante nel panorama tennistico perché era il momento in cui veniva rivelata l’entry list ufficiale del torneo di Cincinnati, il Western & Southern Open quest anno spostato a Flushing Meadows per via dell’emergenza causata dal nuovo coronavirus.

L’elemento che aggiungeva maggiore interesse oltre alla curiosità di vedere la lista del primo importante torneo nella ripresa del tennis professionistico è per la concomitanza con lo US Open, al via la settimana immediatamente successiva sugli stessi campi.

Inevitabilmente chiunque non è segnata qui viene messa in dubbio per lo Slam di New York City anche solo per una questione logistica soprattutto per Elina Svitolina e Simona Halep, che da subito si erano dette molto contrarie all’idea di viaggiare dall’Europa agli USA in questo particolare momento storico. La rumena e l’ucraina sono due delle cinque assenti pesanti nella lista. Soltanto metà delle prime 10 del ranking WTA hanno risposto al momento “presente”: la numero 3 Karolina Pliskova, la numero 4 Sofia Kenin, la numero 7 Kiki Bertens, la numero 8 Belinda Bencic e la numero 9 Serena Williams.

Grandi assenti, al momento, anche Ashleigh Barty (numero 1), Bianca Andreescu (numero 6) e Naomi Osaka (numero 10). Pesanti, anche in ottica US Open. Barty, soprattutto, dall’Australia dovrebbe trovare un volo per giocare un solo torneo e poi muoversi in Europa: altamente improbabile considerato che la stessa Australia è in pre allarme visto il nuovo sorgere di casi e ha isolato lo stato di Victoria (lei è del Queensland). Andreescu è campionessa in carica per lo US Open e non mette piede in campo da ormai un anno, anche a causa di tutte le vicissitudini. Osaka crea altrettanta sorpresa malgrado forse anche lei, campionessa nel 2018, non voglia esporsi troppo a rischi.

Un evento che normalmente ospita quasi tutte le prime 40 del mondo si ritrova dunque decimato nei piani alti. Questa l’entry list:

1. Karolina Pliskova

2. Kenin

3. Bertens

4. Bencic

5. Serena Williams

6. Sabalenka

7. Kvitova

8. Keys

9. Konta

10. Muguruza

11. Rybakina

12. Vondrousova

13. Riske

14. Sakkari

15. Kontaveit

16. Mertens

17. Vekic

18. Yastremska

19. Muchova

20. Alexandrova

21. Anisimova

22. Strycova

23. Kuznetsova

24. Putintseva

25. Zhang

26. Linette

27. Jabeur

28. Kudermetova

29. Mladenovic

30. Sevastova

31. Bellis (PR)

32. Peterson

33. Garcia

34. Bouzkova

35. Brady

36. Swiatek

37. Watson

38. Collins

39. Gauff

Tra le altre assenti spiccano i nomi di Angelique Kerber, Julia Goerges e Alona Ostapenko.