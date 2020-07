L’ambizione di Berrettini: “Voglio vincere degli slam. Andrò agli Us Open? Non so”

“Sono contento di partecipare a questo torneo e di essere qui. E’ una grande chance per tornare un pò a giocare. Speriamo che il tour vero possa ricominciare il prima possibile”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Matteo Berrettini, che in questi giorni è sceso in campo nel torneo di esibizione Thiem 7 che si sta svolgendo in Austria, a Kitzbuehel.

“Durante il lockdown – spiega Berrettini – mi sono concretato molto sulla parte fisica della mia condizione perchè sono stato infortunato nella prima parte dell’anno”. “Adesso – ha proseguito il tennista numero 8 nel ranking mondiale – sono concentrato sul tennis e sul tour.

Ci sono tanti tornei importanti in pochi mesi. Non nascondo che i miei obiettivi sono gli Slam e e Roma. Ce la metterò tutta. Atp Finals? Qualificarsi per Londra sarà difficile. Olimpiadi? Sono sempre state un mio obiettivo, da bambino le sognavo, spero si possano fare il prossimo anno”. Infine Berrettini ha parlato degli Us Open: “Ho ricordi bellissimi, è stata l’esperienza più bella della mia carriera. Andrò lì per cercare di fare bene e vedremo cosa succederà”.