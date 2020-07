Dunlop lancia la nuova gamma di racchette FX

Dunlop ha rivelato la sua nuova linea di racchette “super potente” FX. Composta da cinque racchette da tennis ad alte prestazioni, la serie Dunlop FX è ricca di tecnologie ed è la prima a presentare l’innovativa tecnologia POWER BOOST GROOVE, che offre ai giocatori una superficie utile all’impatto più ampia, aumentando la potenza e permettendo di giocare con “Power at Full Force” (Potenza a Piena Forza).

La serie FX è stata accuratamente testata dagli ingegneri Dunlop Srixon a Kobe, in Giappone: le racchette dimostrano una proprietà di rimbalzo superiore del 4,8% in tutte le zone di impatto rispetto alle stesse racchette senza la scanalatura del POWER BOOST GROOVE. Il risultato: colpi più veloci ed efficaci.

“La serie FX è il risultato del lavoro instancabile del nostro team globale di ricerca e sviluppo”, ha dichiarato Masahiro Asahino, responsabile della divisione tennis di SRI. “Il prodotto finale è una gamma di racchette progettate per il gioco moderno con giocatori che beneficiano di maggiore potenza, controllo e sensibilità in ogni colpo. Ogni giocatore, indipendentemente dalla sua abilità, è alla ricerca della potenza ed è esattamente ciò che offre questa serie. Questa gamma si unisce a quelle già esistenti (SX – Spin, CX – Control): ora abbiamo una racchetta tecnicamente all’avanguardia per ogni tipo di stile di gioco che contribuisce a diffondere la salute e la felicità attraverso il tennis”.

La serie FX offre 4 tecnologie chiave per garantire massima potenza e sensibilità in ogni colpo:

POWER BOOST FRAME GEOMETRY: forma aerodinamica del telaio caratterizzata da linee affilate e moderne che tagliano bene l’aria garantendo velocità del movimento e stabilità.

FLEX TOUCH RESIN: un materiale completamente nuovo con un composto elastomerico termoplastico unico ad alte prestazioni, con elevata elasticità, proprietà di riduzione delle vibrazioni e con conseguente aumento della sensibilità.

SONIC CORE MADE WITH INFINERGY BY BASF: Le racchette della serie FX beneficiano anche del Sonic Core realizzato con Infinergy® da BASF, tecnologia innovativa vista per la prima volta nella serie CX. Situato alle ore 2 e 10 della racchetta, Infinergy® è il primo E-TPU al mondo (poliuretano termoplastico espanso) sviluppato da BASF.

POWERGRID STRING TECH: La serie FX eredita dalla serie CX anche il POWER GRID STRING TECH: uno schema corde più denso al centro e più largo nella parte superiore della racchetta. Questa tecnologia garantisce una distribuzione uniforme della potenza, in particolare verso la parte superiore della racchetta, sempre più utilizzata dai giocatori moderni.

La serie FX va a completare la gamma Dunlop “powered by Srixon”: si associa alla serie SX, ideata per garantire più spin, e alla serie CX, ideata per garantire un maggiore controllo. Il nome FX riflette il nuovo concetto di denominazione di Dunlop: Elements of the Game, progettato per semplificare il messaggio al consumatore e riflettere il principale vantaggio in termini di prestazioni di ciascuna gamma di racchette; FX – Potenza, SX – Spin, CX – Controllo.

LA GAMMA

FX 500 Tour – La racchetta più pesante della gamma che combina velocità, potenza e comfort con un controllo aggiuntivo per perfezionare il gioco. La versatilità della FX 500 Tour fa sì che ogni parte del gioco riceva una spinta. Ideale per giocatori di livello intermedio o avanzato.

Specifiche della racchetta FX 500 Tour:

Piatto Corde (cm2 / in2): 632/98

Lunghezza (cm / pollici): 68,6 / 27

Peso senza corde (G / Oz): 305 / 10,8

Bilanciamento (mm): 315

Profilo (mm): 21-23-22

RA / Rigidità: 70

Schema corde: 16×19

FX 500 – Conquista gli angoli con la potente e maneggevole FX 500, la racchetta per eccellenza. Se giochi una partita d’attacco, ora hai grande potenza e uno sweetspot più ampio a sostenerti.

Specifiche della racchetta FX 500

Piatto Corde (cm2 / in2): 645/100

Lunghezza (cm / pollici): 68,6 / 27

Peso senza corde (G / Oz): 300 / 10.6

Bilanciamento (mm): 320

Profilo (mm): 23-26-23

RA / Rigidità: 71

Schema corde: 16×19

FX 500 LS – Questa racchetta si basa sulle caratteristiche della FX 500 e offre una grande maneggevolezza grazie al peso più leggero. Perfetta per i giocatori di medio e alto livello alla ricerca di un attrezzo comodo e leggero.

Specifiche della racchetta FX 500 LS:

Piatto Corde (cm2 / in2): 645/100

Lunghezza (cm / pollici): 68,6 / 27

Peso senza corde (G / Oz): 285 / 10.1

Bilancia non fissata (mm): 320

Larghezza del fascio (mm): 23-26-23

RA / Rigidità: 71

Schema corde: 16×19

FX 500 Lite – Potenzia ogni colpo con la racchetta più veloce e leggera della serie FORCE. Giocatori intermedi e junior avanzati troveranno più facile giocare colpi efficaci e potenti grazie alla stabilità della FX 500 Lite.

Specifiche della racchetta FX 500 Lite:

Piatto Corde (cm2 / in2): 645/100

Lunghezza (cm / pollici): 68,6 / 27

Peso senza corde (G / Oz): 270 / 9.5

Bilanciamento (mm): 330

Profilo (mm): 23-26-23

RA / Rigidità: 71

Schema corde: 16×19

FX 700 – Sentiti a tuo agio mentre aumenti la potenza. La FX 700 vanta il piatto più grande della serie FORCE, quindi è una racchetta che perdona molto e che offre molta potenza. Perfetta se hai uno swing medio-corto o stai cercando di migliorare il tuo gioco.

Specifiche della racchetta FX 700:

Piatto Corde (cm2 / in2): 690/107

Lunghezza (cm / pollici): 69,8 / 27,5

Peso senza corde (G / Oz): 265 / 9.3

Bilanciamento (mm): 340

Profilo (mm): 23-27-23

RA / Rigidità: 70

Schema corde: 16×19

I Prezzi della Gamma FX vanno da 164,95€ a 199,95€ e sono disponibili in pre-ordine dal 10 luglio 2020. Per saperne di più visita il sito www.dunlopsports.com

A proposito di Dunlop

Dunlop è proprietà di Sumitomo Rubber Industries e ha il suo quartier generale a Kobe, in Giappone. Dunlop vanta una storia leggendaria nello sport del tennis. È la “Palla Ufficiale” dell’ATP e dell’Australian Open. I suoi attuali testimonial sono: Kevin Anderson, Nikoloz Basilashvili, Qiang Wang, Roberto Marcora, Heather Watson, Jamie Murray, Taylor Townsend, Zarina Diyas, Donald Young, Bjorn Fratangelo and Kurumi Nara. Dunlop vanta, tra i suoi Ambassador, leggende come James Blake, Michael Chang, Patrick Mouratoglou, Nick Bollettieri e Rod Laver. Scopri di più su www.dunlopsports.com.

A proposito di Sumitomo Rubber Industries

Sumitomo Rubber Industries (SRI) nasce nel 1909 a Kobe, in Giappone; oggi impiega oltre 37000 persone in tutto il mondo con un fatturato di circa 8 miliardi di dollari. SRI ha acquisito i diritti del marchio Dunlop ad aprile 2017 e possiede anche i marchi Srixon, Cleveland e XXIO. SRI è specializzata nell’industria dei pneumatici ma fornisce molti altri prodotti a base di gomma a industrie mediche, di costruzione, navali ecc.