Dimitrov guarito dal Coronavirus: “Tampone negativo, torno ad allenarmi”

«Ho appena avuto ottime notizie dal medico a Monaco che mi ha confermato la negatività al Covid-19».

Questo il messaggio pubblicato da Grigor Dimitrov su Instagram: il bulgaro, numero 19 al mondo ed ex numero 3, era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 21 giugno dopo aver partecipato ai match dell’Adria Tour.

«Grazie a tutti per il supporto ricevuto in queste ultime settimane di quarantena – ha scritto Dimitrov – ora guardo avanti e tornerò ad allenarmi a breve per essere pronto per la trasferta americana».

Dimitrov era stato il primo tennista trovato positivo al Coronavirus all’Adria Tour, dopo di lui erano arrivate le notizie del contagio di Borna Coric, Novak Djokovic e Viktor Troicki oltre a quelli di alcuni membri degli staff dei giocatori.