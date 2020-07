Berlino, doppietta di Thiem. Battuto anche Sinner nella seconda finale del torneo Bett1 Aces

Dominic Thiem fa il pieno nei tornei esibizione Bett1 Aces di Berlino. Dopo aver conquistato la tappa su erba, battendo in finale Matteo Berrettini allo Steffi Graf Stadium, l’austriaco si ripete nella suggestiva location dell’hangar 6 dell’aeroporto Tempelhof superando in finale un altro italiano, Jannik Sinner, per 6-4 6-2.

Resta comunque una buona settimana di test per l’azzurro, che negli incontri precedenti aveva superato Karen Khachanov e Roberto Bautista-Agut per approdare in finale.

Tra le donne la finalissima è andata ad Anastasja Sevastova, che ha superato al super tiebreak Petra Kvitova. Le ceca aveva perso anche la finale della tappa erbivora ai danni di Elina Svitolina.