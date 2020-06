Ultimate Tennis Showdown, Berrettini batte Brown all’esordio

Buona la prima per Matteo Berrettini all’”Ultimate Tennis Showdown”, il nuovo format tennistico lanciato da Patrick Mouratoglou con la prima tappa nella sua accademia a Nizza, sulla Costa Azzurra.

Le partite non prevedono i classici set ai 6 giochi (o ai 4 come nelle Next Gen ATP Finals) ma quattro ‘quarti’ da 10 minuti ciascuno, con una pausa di due minuti tra uno e l’altro. Non ci sono più i ‘game’ e i ‘quindici’ ma ci si misura in una sorta di lungo tie-break con la battuta che cambia di mano ogni due punti. Il giocatore che conquista più punti nei 10 minuti, tempo che viene segnalato con un segnale sonoro, vince il ‘quarto’. Berrettini ha fatto il suo esordio contro Dustin Brown: 3-1 complessivo per l’azzurro, con parziali di 14-10, 12-13, 22-5 e 13-12.