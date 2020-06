Ufficiale: l’ATP ripartirà il 14 agosto. US Open confermato, Roma scatterà il 21 settembre

L’ATP ha comunicato il proprio calendario per la ripresa del tennis professionistico maschile. I tornei sono fermi dall’ultima settimana di febbraio, quando Novak Djokovic e Rafael Nadal si sono imposti rispettivamente a Dubai e Acapulco. Poi la parentesi delle qualificazioni di Coppa Davis, poi la pausa forzata dalla pandemia di covid-19.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.

The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.

— ATP Tour (@atptour) June 17, 2020