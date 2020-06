Riecco il tennis, dall’Adria Tour di Djokovic all’evento dei Murray: a giugno 3 tornei su Eurosport

L’attesa è finita: il tennis mondiale torna a giugno con 3 tornei in diretta su Eurosport per tutto il corso del mese.

Summer Adria Tour, 13-14 e 20-21 giugno su Eurosport 2 ed Eurosport Player in due sessioni: diurna 14:00-18:00 e serale 19:00-23:00. Ultimate Tennis Showdown, dal 13 giugno su Eurosport 1: due match in diretta ogni giorno alle 17:15 e alle 19:30. Schroders Battle of the Brits, 23-28 giugno su Eurosport Player.

The Adria Tour, supportato dalla Novak Djokovic Foundation, vedrà alcuni dei migliori tennisti al mondo, compreso il numero del ranking, sfidarsi a Belgrado (Serbia) sabato 13 e domenica 14 giugno e a Zara (Croazia) sabato 20 e domenica 21 giugno con la partecipazione di Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Borna Coric e Marin Cilic. I match, in diretta su Eurosport 2 ed Eurosport Player, si giocheranno al meglio dei 3 set a 4 game.

The Ultimate Tennis Showdown è invece il torneo organizzato da Patrick Mouratoglou in Francia, presso la sua Academy nel cuore della Costa Azzurra, con alcune delle nuove regole destinate a rivoluzionare il tennis come il timeout e il coaching al microfono. Parteciperanno Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Alexei Popyrin, David Goffin, Felix Auger-Aliassime e il nostro Matteo Berrettini in match della durata massima di un’ora. Sarà Eurosport 1 a trasmettere in diretta, a partire da sabato 13 giugno, due partite al giorno del torneo di Mouratoglou.

Organizzato da Jamie Murray, the Schroders Battle of the Brits è infine un torneo benefico inglese con l’obiettivo di raccogliere almeno 100,000 sterline per le NHS Charities britanniche grazie alla partecipazione dei campioni della racchetta come Andy Murray, Daniel Evans e Kyle Edmund presso il quartier generale della Lawn Tennis Association a Roehampton (Londra). Il torneo dei fratelli Murray sarà un’esclusiva, in Italia, di Eurosport Player.

Senza sport in diretta, Eurosport ha dedicato al tennis alcuni dei suoi format di maggior successo come Tennis Legends, il vodcast con le star del tennis come Matteo Berrettini e Bianca Andreescu ospiti di di Mats Wilander; Players’ Cut il documentario dietro le quinte della vita sportiva dei signori del tennis come Simona Halep e Rafael Nadal; You Say We Play, che ha permesso agli utenti e spettatori di Eurosport di votare i migliori momenti del Roland Garros per rivederli nei giorni che sarebbero stati dell’Open di Francia.

Eurosport trasmetterà in diretta l’estate del tennis fino al grande appuntamento gli eventi slam: dal 31 agosto al 13 settembre lo US Open e dal 20 settembre al 4 ottobre il Roland Garros LIVE su Eurosport ed Eurosport Player.