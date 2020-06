La stagione WTA riparte da Palermo il 3 agosto

Nel pomeriggio la WTA è attesa all’annuncio del calendario per il resto del 2020, ma possiamo affermare con certezza che sarà Palermo a tenere a battesimo la ripartenza del tennis femminile professionistico.

Il 3 agosto si ricomincia, dunque, e ci sarà una novità importante perché il torneo del capoluogo siciliano da International verrà ampliato a 48 giocatrici (da 32 dello scorso anno.

La categoria International, come avvenuto lo scorso anno, dava la possibilità di avere nelle entry list al massimo due giocatrici tra le prime 10. Kiki Bertens, amante della terra battuta, si era presentata al Country Club di Palermo da numero 5 del ranking WTA in quella settimana e in molti tra gli addetti ai lavori hanno raccontato di un atteggiamento molto piacevole dell’olandese verso l’organizzazione e i fan, elemento che pensare come la campionessa di Madrid 2019 sia uno dei primi nomi che potranno ripresentarsi tra un mese e mezzo.

Adesso che sarà un gradino più in alto, c’è la possibilità concreta di poter attirare molte giocatrici di grande valore. I nomi che vengono in mente sono soprattutto quelli di tenniste europee che al momento non vedono di buon occhio la trasferta in Nordamerica, vista la grande incertezza derivata dal virus e dai problemi sociali interni di questo ultimo periodo, e dunque potrebbero rinunciare alla fase di stagione sul veloce. Simona Halep, numero 2, come anche Belinda Bencic, numero 8, sono due nomi che diventano di colpo possibili.