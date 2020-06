Head lancia la campagna “Be good on court”

Head, produttore globale di racchette e articoli sportivi, dopo il difficile periodo e la fase di lockdown dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19, è pronta a ripartire con un’esplosione di energia, sostenendo tutti i tennisti, dai principianti fino ai professionisti, in questo momento di ripartenza con tutta la carica di positività necessaria.

Ed è proprio attraverso la campagna Be Good On Court che sostiene, con la consapevolezza della forza del brand, la riapertura totale dei Circoli Tennis e Centri Padel, per ripartire proprio sul campo di gioco in totale sicurezza.

La campagna, attiva già sui canali Instagram del brand Headtennis_official e sul sito web ufficiale Head, ha proprio lo scopo di fornire una breve guida semplice ma diretta, per riprendere a giocare sul campo in totale sicurezza e nel rispetto delle norme sociali e sanitarie vigenti. La guida comprende uno slideshow di 8 vignette che rappresentano le regole fondamentali per poter ripartire con la giusta carica di energia e affrontare tutti i gli avversari.