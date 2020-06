Federer si è operato ancora al ginocchio: “In campo nel 2021”

Stagione finita per Roger Federer. Lo svizzero ha annunciato di aver effettuato un’altra operazione al ginocchio (di pulizia) e che il suo 2020 agonistico si è già chiuso. L’ex numero uno del mondo tornerà in campo nel 2021.

Dunque, se quando il circuito Atp ripartirà in questo 2020 (la decisione definitiva dovrebbe tenersi a giorni), Roger Federer non ci sarà. Stagione finita per il fuoriclasse di Basilea, 39 anni il prossimo 8 agosto, finito di nuovo sotto i ferri dopo l’intervento al ginocchio destro a cui era stato sottoposto lo scorso febbraio.

E’ lo stesso Federer ad annunciare sui social che “alcune settimane fa ho accusato una ricaduta durante la riabilitazione e sono stato costretto a sottopormi a un nuovo rapido intervento in artroscopia al ginocchio destro. Come già feci nel 2016 intendo dunque prendermi il tempo necessario per essere al 100%, pronto a giocare ai miei massimi livelli. Mi mancheranno i tifosi e il circuito ma sono impaziente di rivedervi tutti all’inizio della stagione 2021”.

Negli scorsi giorni Severine Luthi aveva detto ad una tv svizzera che Federer aveva avuto delle difficoltà durante il suo percorso di riabilitazione e che il recupero “non stava andando come dovuto”. Luthi aveva poi detto che “Roger se la sta prendendo comoda”, visto che per il blocco del tennis non c’era necessità di forzare, e che avrebbe provato, in caso “ad essere pronto per settembre”. Poi la decisione per la nuova operazione e lo stop, definitivo, per il 2020.