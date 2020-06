Federer, l’allarme di Luthi: “Il suo recupero non va come speravamo”

“Il recupero non sta andando come speravamo, procede un pò più lentamente”. Queste le parole di Severin Luthi, uno dei tecnici di Roger Federer, ai microfoni della tv svizzera SRF. Il campione elvetico a febbraio è stato sottoposto a un intervento al ginocchio destro.

Qualche giorno fa Federer aveva preso tempo per un torneo di esibizione che si terrà a Berlino a metà luglio, che vorrebbe anche anche il fuoriclasse svizzero tra i partecipanti.

L’organizzatore Weindorfer era riuscito nelle tre stagioni passate a convincere il campione svizzero e partecipare al torneo ATP di Stoccarda, da quando l’evento si gioca sull’erba. E sempre sui prati si giocherà l’esibizione di Berlino in programma dal 13 luglio: hanno già confermato la loro presenza alcuni top ten: dal padrone di casa e numero 7 al mondo Alexander Zverev, a Dominic Thiem, numero 3. Al via anche Nick Kyrgios e il nostro Yannik Sinner.

Di recente Federer ha ammesso di non allenarsi in questo periodo e che riprenderà a buon ritmo solo quando sarà più chiara la data di ripresa del circuito, al momento estesa fino al 31 luglio. Ma da qui a un mese il tempo non manca per ritrovare la condizione accettabile.