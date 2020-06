Federer: “Io in campo all’esibizione di Berlino? Ci penserò”

“Ci penserò”.

Roger Federer prende tempo ed ha risposto con queste parole a Edwin Weindorfer, organizzatore del torneo di esibizione che si terrà a Berlino a metà luglio, che vorrebbe anche anche il fuoriclasse svizzero tra i partecipanti.

Lo stesso Weindorfer era riuscito nelle tre stagioni passate a convincere il campione svizzero e partecipare al torneo ATP di Stoccarda, da quando l’evento si gioca sull’erba. E sempre sui prati si giocherà l’esibizione di Berlino in programma dal 13 luglio: hanno già confermato la loro presenza alcuni top ten: dal padrone di casa e numero 7 al mondo Alexander Zverev, a Dominic Thiem, numero 3. Al via anche Nick Kyrgios e il nostro Yannik Sinner.

Di recente Federer, che ad agosto compirà 39 anni ed è reduce da un intervento chirurgico al ginocchio al quale si è sottoposto lo scorso febbraio, ha ammesso di non allenarsi in questo periodo e che riprenderà a buon ritmo solo quando sarà più chiara la data di ripresa del circuito, al momento estesa fino al 31 luglio. Ma da qui a un mese il tempo non manca per ritrovare la condizione accettabile.