Djokovic tra discoteca ed eventi pieni di folla, e il serbo è stato a contatto con un positivo.

Dopo la tappa di Belgrado dell’Adria Tour di tennis, organizzata dal n.1 dl mondo Novak Djokovic, hanno fatto scalpore sui social le immagini di ieri notte, quando lo stesso Djokovic, assieme ai colleghi Dominic Thiem, Alexander Zverev e Grigor Dimitrov, si è scatenato sulla pista da ballo del “Lafayette Cuisine Cabaret Club” della capitale serba. Pare però che Djokovic sia stato anche in contatto con un positivo, un atleta, il serbo Nikola Jankovic, che è stato con il numero uno del tennis mondiale ad un evento (e a stretto contatto) nei giorni scorsi.

Su Twitter si vedono i tennisti ballare, anche senza camicia, in mezzo alla gente, cosa del resto permessa in Serbia dove non ci sono particolari restrizioni relative al distanziamento. Vengono anche riportati dei commenti fatti nei giorni scorsi da Djokovic sul coronavirus ed eventuali misure da prendere.

«Potete anche criticarci – aveva detto a proposito della presenza del pubblico sugli spalti -e dire che ciò è pericoloso, ma non spetta certo a me determinare cosa sia giusto o sbagliato per la salute. Stiamo facendo ciò che ci dice il governo serbo».

In ogni caso Djokovic si è mostrato molto soddisfatto della prima tappa, nel fine settimana a Belgrado, di Adria Tour, il torneo di tennis regionale da lui organizzato a scopi benefici.

Citato dai media, il campione serbo che guida la classifica mondiale ha detto che i partecipanti all’evento sono stati estremamente soddisfatti della possibilità di tornare a esibirti davanti al pubblico. «Gli sportivi amano giocare davanti ai tifosi», ha detto Djokovic, che ha sottolineato in particolare la correttezza mostrata dagli spettatori belgradesi.

«L’ultima volta ho giocato qui in Coppa Davis parecchi anni fa. Belgrado ama il tennis. I tifosi mi hanno entusiasmato. Raramente in giro per il mondo ho visto un pubblico così educato e corretto come qui», ha affermato Djokovic. Ad aggiudicarsi la prima tappa del torneo Adria Tour è stato l’austriaco Dominic Thiem, che ieri sera ha battuto in finale il serbo Filip Krajinovic per 4-3, 2-4, 4-2. Prossimo appuntamento dell’evento organizzato da

Djokovic sarà Zara, in Croazia, il 20 e 21 giugno, ma a questo punto il condizionale è obbligatorio. La terza tappa in Montenegro (27-28 giugno) è stata annullata per il persistente divieto di ingresso nel Paese ai cittadini serbi a

causa dell’emergenza covid. Una nuova sede sarà annunciata a breve. Seguirà l’appuntamento di Banja Luka, in Bosnia-Erzegovina il 3 e 4 luglio. Tra gli altri partecipanti

Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki, Dusan Lajovic, Damir Dhuhur.