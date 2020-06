Coronavirus, Kyrgios furioso contro Zverev: “Di nuovo? Ma quanto sei egoista!”

Non è il solo, va precisato, ma Nick Kyrgios è come prevedibile la voce più pesante nel commentare il fattaccio che ha visto Alexander Zverev piombare in una brutta situazione.

Il tedesco, filmato domenica da un amico in un party a Monte Carlo, ha di fatto smascherato la sua non-quarantena dopo aver annunciato a inizio della scorsa settimana la sua volontà di auto-isolarsi a causa dei fatti avvenuti all’Adria Tour.

Kyrgios, al momento a Canberra, aveva commentato molto aspramente già i fatti e i video che circolavano sull’atteggiamento dei top players nel torneo di esibizione voluto da Novak Djokovic originario di un focolaio di covid-19 tra Serbia e Croazia. Nick, che fuori dal campo è spesso una persona che riesce a mettere in ballo qualità morali ben diverse da quanto si vede davanti alle telecamere e lo aveva mostrato ancora una volta quando nel periodo più duro di questa pandemia si era messo in prima persona ad andare a fare la spesa a chi non poteva uscire di casa, già all’inizio della vicenda aveva duramente condannato i fatti e gli atteggiamenti dei colleghi senza usare giri di parole:

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK

“Decisione imbecille di portare avanti questa esibizione, buona guarigione ragazzi, ma questo accade quando manchi di rispetto ai protocolli. QUESTO NON È UNO SCHERZO”.

Una settimana dopo, lo sfogo è molto più duro. In primis perché Zverev era tra quei tennisti che venne filmato a Belgrado festeggiare in discoteca assieme a Djokovic, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov e gli altri, saltare e ballare a petto nudo. Poi perché lo stesso tedesco era anche a Zadar dove Dimitrov si è sentito male fin dal giovedì e ha rifiutato due volte di fare i test. Zverev è stato a stretto contatto con almeno tre positivi, il primo tampone ha dato esito negativo ma come si è visto per Goran Ivanisevic questo non da minima garanzia di averla scampata e dopo mesi che nel mondo si parla solo di questo ripresentarsi a un party affollato passa poi per una mancanza di rispetto importante.

Nick Kyrgios: "Sascha Zverev again man, again, again, how selfish can you be? How selfish can you be?

"at least have the audacity to stay inside for 14 days"

"pissing me off, this tennis world is pissing me off, seriously. How selfish can you all get?"

I see no lies tbh… pic.twitter.com/egcxH0HL2K

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) June 29, 2020