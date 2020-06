Coppa Davis e Fed Cup cancellate: Finals e playoff si giocheranno nel 2021

A distanza di pochi minuti l’uno dall’altra, l’ITF ha diramato un doppio comunicato che cancella definitivamente la Fed Cup e la Coppa Davis dal calendario tennistico 2020.

Le prime Finals di Budapest della competizione femminile e la seconda edizione di quelle di Madrid vedranno il loro svolgimento nell’anno nuovo. Le date saranno praticamente identiche: il terzo weekend di aprile si disputerà la Fed Cup mentre nella settimana dal 22 novembre sarà la volta della Coppa Davis, confermata a Madrid.

L’Italia era impegnata al femminile nel playoff per risalire dal Group 1, il raggruppamento zonale, nella difficile trasferta in Romania. L’incontro sarà dunque riprogrammato per il prossimo anno.

Gli uomini invece erano pronti per le Finals di Madrid, inseriti nel girone con Stati Uniti e Colombia. Anche loro dovranno rimandare tutto al termine della prossima stagione.