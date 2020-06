Calendario WTA: si comincia a Palermo, al momento è presente la trasferta asiatica

Al contrario dell’ATP, la WTA decide di pubblicare una “proposta di calendario”. L’idea, come già vi abbiamo accennato in giornata, è di ripartire da Palermo il 3 aprile. International o Premier è uno dei punti ancora da comunicare con ufficialità, ma intanto il capoluogo siciliano è pronto a dare il via alla “fase 2” del tennis professionistico femminile.

Come detto, non è ancora un vero calendario ufficiale. L’idea che in qualche modo giustifica questa scelta è di mantenere contatto con la situazione attuale in giro per il mondo e capire come il virus evolverà nell’autunno, quando il circuito WTA si sposta tradizionalmente in Asia.

Non è un calendario pronto, e rimane è abbastanza difficile da decifrarlo. Dopo la partenza a Palermo c’è un evento che deve essere annunciato nella settimana successiva (c’è in piedi l’ipotesi Praga) e poi qualche giorno di stacco per cominciare, sabato 22 agosto, il WTA Premier 5 del Western & Southern Open, originariamente tenuto a Cincinnati ma quest anno spostato a New York. Dopo la trasferta Nord Americana e la stagione su terra europea, potrebbe essere dunque la volta della trasferta in oriente che culminerà a metà novembre con le Finals di Shenzhen, al momento in programma.

Dal 3 agosto: WTA Palermo

dal 10 agosto: torneo da annunciare

dal 21 agosto: WTA Premier 5 di Cincinnati (spostato a New York)

dal 31 agosto: US Open

dal 7 settembre: WTA International di Istanbul

dal 14 settembre: WTA Premier Mandatory Madrid

dal 21 settembre: WTA Premier 5 Roma e WTA International di Strasburgo

dal 27 settembre: Roland Garros

dal 5 ottobre: WTA International di Seoul

dal 12 ottobre: WTA Premier Mandatory di Pechino

dal 19 ottobre: WTA Premier 5 di Wuhan e WTA International di Nanchang

dal 26 ottobre: WTA Premier di Zhengzhou e un torneo da annunciare

dal 2 novembre: WTA Premier di Mosca e WTA Premier di Tokyo

dal 9 novembre: WTA Finals di Shenzhen

dal 16 novembre: WTA Elite Trophy di Zhuhai

dal 23 novembre: WTA International di Guangzhou

Come si vede, la trasferta asiatica occupa una parte molto importante dell’ultimo mese e mezzo. Come facile immaginare, su quella fase di stagione regna un forte punto interrogativo. Pechino è alle prese con un nuovo focolaio di covid-19 che sta preoccupando parecchio l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre Wuhan è stato l’origine del nuovo coronavirus che ha messo il mondo in ginocchio. Logico che la WTA, per accordi commerciali, voglia pensare a ora di dare una chance perché gli eventi possano avvenire, ma è molto facile immaginare che il “proposed calendar” come è stato definito implichi che molto è ancora da verificare prima che si possa vedere cosa accadrà, soprattutto da inizio ottobre in avanti.