Anche Coric positivo al coronavirus: Djokovic rifiuta il test?

Anche Borna Coric positivo al coronavirus. Dopo Grigor Dimitrov, un altro tennista ha contratto il Covid-19. E anche il croato faceva parte dell’Adria Tour, esibizione pensata da Novak Djokovic che già nei giorni scorsi aveva suscitato moltissime polemiche. Non solo: pare che il numero uno del mondo, secondo quanto riportato da un quotidiano croato, ha rifiutato di essere sottoposto al test.

Le posizioni riguardo al virus di Djokovic, dopotutto, non sono una novità. Anche vero che Nole ha poi chiarito che una volta tornato in Serbia, vedrà il da farsi. Altre fonti invece dicono che il 17 volte vincitore di slam abbia già fatto il test ed è risultato negativo.

Anche altri componenti dell’Adria Tour sono risultati positivi al coronavirus, come il preparatore atletico di Djokovic (l’italiano Marco Panichi) e il coach di Dimitrov Christian Groh. L’esibizione è stata annullata.

“Salve a tutti, voglio informavi che sono stato testato positivo al Covid-19 – scrive il 23enne tennista croato, numero 33 del ranking Atp – Voglio assicurarmi che tutti quelli che sono stati in contatto con me negli ultimi giorni facciano il test!. Sono davvero dispiaciuto per ogni danno che possa aver causato!. Sto bene e non ho alcun sintomo. Per favore, state al sicuro e in salute!. Tanto amore per tutti!”.

Ieri Grigor Dimitrov aveva detto di essere positivo al Covid. A rivelarlo lo stesso tennista bulgaro su Instagram. Dimitrov faceva parte dell’Adria Tour insieme a Novak Djokovic, Marin Cilic e Alexandr Zverev.

“Voglio assicurarmi che chiunque sia stato in contatto con me in questi giorni sia sottoposto a test e adotti le precauzioni necessarie – ha scritto Dimitrov -. Mi dispiace così tanto per qualsiasi danno che ho potuto causare. Sono tornato a casa ora e mi sto riprendendo. Grazie per il vostro supporto e per favore rimanete al sicuro”.