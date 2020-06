Adria Tour: Djokovic perde il derby con Krajinovic, poi si riscatta contro Zverev

Seconda vittoria per Dominic Thiem all’Adria Tour, il torneo d’esibizione organizzato da Novak Djokovic scattato ieri a Belgrado e con i set in formato Next Gen.

Dopo il successo su Damir Dzumhur (forfait per infortunio dopo un paio di game), l’austriaco in serata ha sconfitto per 1-4, 4-1, 4-3 il serbo Dusan Lajovic. Nel gruppo B sconfitta per Grigor Dimitrov, battuto da Nikola Milojevic, altro serbo che ha rimpiazzato Dzumhur, per 4-1, 4-3.

A sorpresa, nel gruppo A, ko anche Djokovic, battuto per 2-4, 4-2, 4-1 dal connazionale Filip Krajikovic. Nella quarta e ultima sfida della serata, Alexander Zverev ha dominato Viktor Troicki (4-1, 4-1), conquistando la seconda vittoria nel girone

Djokovic si è riscattato nella seconda e ultima giornata. Il numero uno del mondo si impone per 4-0 1-4 4-2 su Alexander Zverev, successo che però non basta a regalargli il primo posto nel girone e la conseguente finale.

Per Djokovic qualche lacrima alla fine, dopo gli applausi del suo pubblico: “Non sto piangendo perchè sono stato eliminato dal torneo, sono sopraffatto dall’emozione perchè tutto questo mi ricorda la mia infanzia”, ha ammesso commosso.

La tappa di Belgrado vedrà affrontarsi in finale Krajnovic e Dominic Thiem, che nell’altro girone ha vinto anche il suo terzo incontro, stavolta ai danni di Grigor Dimitrov: 4-3(7-2) 4-3 (8-6). Prossima tappa dell’Adria Tour a Zadar, in Croazia, il 27 e 28 giugno.