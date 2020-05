Su Sky il palinsesto dedicato a Federer e Nadal

Oggi Sky Sport Arena celebra Roger Federer con una giornata interamente dedicata alle imprese sportive di uno dei tennisti più forti di tutti i tempi: “Federer Day”

Il prossimo 8 agosto, il campione svizzero compirà 39 anni, più di metà dei quali trascorsi da protagonista assoluto, anzi da Re, sul circuito del tennis mondiale. Tra i tanti match da ricordare della sua carriera “infinita”, non solo le 8 finali vinte a Wimbledon o i 20 titoli slam complessivi, ma anche i successi contro avversari che hanno segnato epoche diverse. Come quando nel 2001, a 19 anni, sconfisse negli ottavi di finale di Wimbledon il più grande di tutti fino a quel momento: Pete Sampras, che dominava la scena con sette titoli in otto anni sull’erba londinese. Fra le partite meno viste di Federer, ma non meno significative, anche la semifinale a Indian Wells del 2004, quando batté sul cemento Andre Agassi. O la prima vittoria contro il ragazzino Rafa Nadal, nel 2005 a Miami, a vendicare la sconfitta dell’anno precedente al loro primo incontro. E così via, per 10 sfide memorabili, in un’intera giornata sul canale 204 per rivivere il mito di Re Roger.

Mercoledì 3 giugno poi, sempre sul canale Sky Sport Arena, sarà “Nadal Day”: una giornata intera su Rafa Nadal, con una programmazione speciale dedicata al campione spagnolo, nel giorno del suo 34esimo compleanno