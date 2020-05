Rafa Nadal, “giudice” della “Living Room Cup” di Nike

In questi mesi di isolamento abbiamo visto tanti atleti postare video di allenamenti casalinghi e sfide a colleghi e utenti del web. Tra questi però, non c’è Rafa Nadal. Lo spagnolo infatti ha approfittato di questo stop per riposarsi e recuperare da acciacchi vari, per questo, ha precisato, non ha potuto partecipare nemmeno alla “Living Room Cup” della Nike, sfida lanciata nelle più svariate forme di esercizio fisico da alcuni suoi illustri colleghi di sponsor (come ad esempio Cristiano Ronaldo). Ma nonostante tutto, Rafa ha voluto fare i complimenti ai suoi fan, facendo loro sapere di aver seguito tutte le performance: “Bravi tutti! Ho visto cose incredibili”.