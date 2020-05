Nel giorno della festa della mamma, Tom Rinaldi di ESPN dedica un servizio alle infermiere intervistando Christianne Calderon, una lavoratrice in prima linea a New York contro il COVID-19. Durante il collegamento Roger Federer e l’ex quarterback dei New York Giants Eli Manning sorprendono la donna, grande tifosa di entrambi, ringraziandola per tutti i suoi sforzi durante la pandemia e le augurano una felice festa della mamma. Christianne, sopraffatta dall’emozione, non contiene le lacrime.