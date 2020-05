E apriamo un altro tubo… Ma che palle!

Aprire un tubo di palle ogni match o allenamento non è proprio il massimo; ma è quello che molte Federazioni internazionali consigliano in questo periodo. E allora meglio andare sul sicuro, meglio scegliere la palla più amata al mondo…

Roberto Marcora, ATP player e testimonial Dunlop è il protagonista della nuova campagna ideata dal brand.

La mitica Dunlop Fort All Court non ha bisogno di presentazioni, è la palla da tennis per eccellenza! Una delle principali caratteristiche è l’alta percentuale di lana nel feltro che la rende immediatamente giocabile, particolarità molto apprezzata soprattutto dagli amatori e dai giocatori di club. Questo non significa che non sia adatta per il tennis professionistico: la Fort è “Palla Ufficiale” in molti eventi ATP e WTA.

Le palle Dunlop, inoltre, presentano i numeri da 1 a 4 – non solo le Fort All Court e Clay Court ma anche le Australian Open e le ATP – che permettono di evitare di confonderle con quelle dei giocatori dei campi adiacenti e, per i più scrupolosi, con quelle dell’avversario, permettendo così di servire sempre con le proprie palle.

Quindi sì, è vero, è il caso di aprire un tubo nuovo… Ma che palle!