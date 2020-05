Coronavirus, il tennis e la fase-2: un solo membro del team, limite di 100 persone ai tornei

Il tennis alla ricerca della sua fase-2. Sembra questo il pensiero che Torben Beltz, attuale coach di Donna Vekic e colui che ha portato Angelique Kerber in cima al mondo, che in una puntata del podcast tedesco “Advantage” ha rivelato come la WTA abbia mandato alle giocatrici un foglio con le prime indicazioni da seguire.

. @Advantage_Pod #Vekic coach Beltz said, that players got a handsheet from WTA with rules how pro tennis could be handled

☝️ only 1 teammember allowed to travel with a player

☝️ only a few 100 people allowed at tournament

☝️concret advice when and where to change sides etc.

— Jannik Schneider (@schnejan) May 21, 2020