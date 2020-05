Coronavirus: Cateno De Luca, il suo assessore e quella strana spiegazione del tennis

Questa emergenza coronavirus ci ha regalato, oltre tanti (troppi) momenti drammatici, anche qualche “scoperta” tra i politici, che si sono resi protagonisti di uscite di involontaria comicità che hanno strappato qualche sorriso. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, prima noto solo nei confini siciliani, è diventato famoso in tutta Italia, e ieri si è esibito, in una delle sue quotidiane dirette, in compagnia di suoi collaboratori, come l’assessore Dafne Musolino, anche di una spiegazione sul tennis.