Basilashvili arrestato e rilasciato: accusato di aggressione nei confronti dell’ex moglie

Guai per il tennista Nikoloz Basilashvili, numero 27 nella classifica ATP. Il giocatore georgiano è accusato di violenza domestica contro la sua ex moglie. Secondo quanto ricostruito, il 28enne era stato arrestato venerdì con l’accusa di avere aggredito la sua ex moglie alla presenza di un minore il giorno prima.

E’ stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 28 mila euro, ma se viene condannato in tribunale, rischia una pena da uno a tre anni di prigione, oltre a un massimo di 400 ore di lavoro in comunità. Basilashvili a luglio 2018 è diventato il primo georgiano a vincere un torneo ATP ad Amburgo, in Germania.