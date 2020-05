Baby fenomeni dal Giappone, i video fanno impazzire il web

View this post on Instagram

federer&djokovic image training🎾 @rogerfederer @djokernole #テニス #キッズ #キッズテニス #TENNIS #tennis #6yearsold #4yearsold #brothers #兄弟 #スポーツ #テニスレッスン #ジュニアテニス #jrtennis #Instatennis #Instakids #🎾 #tennisplayer #instastyle #cute #sport #sportkids #enjoy #love #bigsasha #instadaily #instagood #federer #rogerfederer #wawrinka #djokovic