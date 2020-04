Wimbledon cancellato, le reazioni dei tennisti: Federer è “devastato”, Serena Williams “sotto shock”

Con la cancellazione dell’edizione 2020 di Wimbledon il tennis ha subìto un altro, durissimo, colpo. La decisione era nell’aria, ma solo ieri è arrivata la conferma dell’inevitabile stop ai Championships a causa della pandemia di Covid-19 che sta flagellando il mondo.

Ma se dopo gli annullamenti di Indian Wells e Miami, dopo l’annuncio della sospensione della stagione sulla terra, tutti hanno convenuto come il doversi fermare fosse un dovere morale nei confronti di chi sta combattendo in prima linea, senza, più o meno, batter ciglio, ben diversa è stata ieri la reazione dei tennisti: totale, istintiva e massiccia, tra la rassegnazione e lo sconforto, benché ognuno consapevole che la salute e la sicurezza vengono al primo posto. A chi ha fatto loro notare la disparità di trattamento, ha risposto in maniera esaustiva ed esplicativa Donna Vekic: “Perché è WIMBLEDON!!!”.

Because it’s WIMBLEDON . 😭😭😭😭 — Donna Vekic (@DonnaVekic) April 1, 2020

Il torneo più antico del mondo, il tennis per antonomasia, una competizione non paragonabile a nessun’altra, la tradizione di questo sport. E la sua cancellazione, che lo si voglia o no, è un evento storico. Un fatto mai accaduto, eccezion fatta per le due guerre Mondiali, e questo fa ben capire la portata della vicenda, quanto mai assimilabile ad una guerra, contro un nemico però invisibile.

Le reazioni dai social

“Sono sotto shock” ha scritto Serena Williams. “Sono devastato” gli ha fatto eco Roger Federer.

Absolutely, health and family https://t.co/t31L86vsFk — Roger Federer (@rogerfederer) April 1, 2020

💔 @Wimbledon has confirmed that the tournament will not take place this year. I'm gonna miss playing there 🌱 Bohužel. To, co jsme čekali, už je oficiální. Wimbledon se letos hrát nebude 😢 pic.twitter.com/n0DjSPOjS0 — Karolina Pliskova (@KaPliskova) April 1, 2020

I’ve always had so many great memories at @Wimbledon. The grass season will definitely be missed but the most important thing right now for us to focus on is that we’re all staying healthy and safe at home. pic.twitter.com/Btlu9rMfDc — Kevin Anderson (@KAndersonATP) April 1, 2020

Shattered to not be heading to my favourite place this year 😔 Wimbledon will always be so very special to me.

Looking forward to making new memories in 2021 💚💜 pic.twitter.com/BEWsoEDNX6 — Ash Barty (@ashbarty) April 2, 2020

Will miss you, @Wimbledon. Your tradition, your history, your respect for our sport. Always a special place… 🤍🌸🌱 pic.twitter.com/olLFVh1ADH — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) April 1, 2020

It does hurt deeply to hear that @Wimbledon is canceled this year 😢😢💔 Of course it has a very special place in my heart but not only in mine, in the heart of millions of tennis fans around the world, in all the players whom over the decades stepped on those immaculate courts. pic.twitter.com/uuz7kTODdJ — Marion bartoli (@bartoli_marion) April 1, 2020