“Bill Gates sapeva tutto sul Coronavirus”. Lo ha svelato Toni Nadal, zio ed ex coach del campione spagnolo, dicendo che il capo di Microsoft aveva previsto l’attuale situazione in anticipo, parlandone col fuoriclasse spagnolo. “Mio nipote Rafael, quando ha giocato in Sud Africa a febbraio, ha parlato con Bill Gates che gli disse che quanto stava accadendo in Cina sarebbe diventato complicato…”.

Toni ha poi analizzato la delicata situazione mondiale per via della pandemia di Covid-19: “Non so se questa epidemia ci cambierà, perché l’essere umano è smemorato e presto la dimenticheremo, però dovremo fare qualche mutamento – sottolinea lo zio di Rafa Nadal – Fino a quando non ci sarà un farmaco o un vaccino, credo che il quadro sarà piuttosto complicato. Vivremo in una situazione di incertezza e pericolosa fino a quando questo non sarà ben gestito”.

Toni Nadal non lesina critica ai vari paesi: “La cosa principale è salvare vite umane e c’è stata ignoranza nell’apparato politico di molti paesi. Dovremmo bandire il fanatismo dei politici: devono difendere la società, non i suoi ideali. Il fanatismo è uno dei grandi mali di questa società. Il grosso problema della politica è che esclude gli esperti: puoi essere un buon parlamentare ma un cattivo amministratore. Penso che la politica dovrebbe lasciare molte cose nelle mani degli esperti”.