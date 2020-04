Djokovic elogia Federer: “È il miglior tennista di tutti i tempi”

«Roger (Federer n.d.r.) è, senza dubbio, il miglior tennista di tutti i tempi.

Ed è anche un tipo amato in ogni parte del mondo. Quindi non mi aspetto che il pubblico stia dalla mia parte, e non me la prendo, perché qui si tratta di Roger».

Ad esternare la propria ammirazione per il fuoriclasse svizzero non è uno qualsiasi, ma il n.1 del ranking mondiale Novak Djokovic, che oggi si è collegato in diretta Instagram con un altro collega elvetico, Stan Wawrinka, attuale n.17, con il quale ha parlato di tennis e del ‘Greatest’, ovvero quel Federer contro cui Djokovic l’anno scorso ha giocato, e vinto, un’indimenticabile e bellissima finale a Wimbledon.

«Anche per Rafa Nadal avviene un po’ la stessa cosa – ha aggiunto Djokovic – ma non me la prendo, perché loro due sono grandi anche come persone». Il serbo ha poi rivelato che quando era più giovane non accettava il fatto di avere sempre il tifo contro quando incontrava uno dei suoi due grandi rivali.

«Onestamente, all’inizio della carriera, io pensavo che non fosse giusto, e che avrei meritato maggior appoggio da parte della gente contro Roger o Rafa – ha detto Djokovic – , però poi, crescendo come uomo e come atleta, lo ho accettato. Nei miei primi tre o quattro anni di professionismo sentivo di avere contro il mondo, adesso non è più così». Poi ‘Djoko’ ha chiesto ridendo a Wawrinka «come fai a sembrare sempre un ragazzino» e la risposta è stata «non ti piacerebbe saperlo, perché non si tratta di una ricetta vegana».

Infine il fondo di solidarietà a favore dei tennisti che guadagnano di meno e sono penalizzati dal fermo dell’attività agonistica. Djokovic, che si sta dando da fare per raccogliere fondi, spera che alla fine l’ATP «distribuisca fino a 3,5 milioni di dollari tra coloro che sono sotto al n.250 della classifica».