WTA Lione: Giorgi supera l’esordio e avrà Cornet. Successo a fatica per Mladenovic

È cominciato ieri il torneo WTA International di Lione, alla prima edizione dopo aver ereditato la licenza dal defunto evento a Tashkent in Uzbekistan. In Francia l’unica tennista azzurra presente è Camila Giorgi, che oggi ha ben cominciato la sua settimana con una vittoria per 6-3 6-4 ai danni di Vera Lapko.

La sua avversaria odierna, bielorussa e classe 1998, era al rientro nel circuito maggiore dopo quasi 8 mesi di inattività cominciato dopo il torneo di Wimbledon dello scorso anno. La scorsa settimana Lapko era rientrata al tennis giocato con il torneo ITF da 25.000 dollari a Macon, negli Stati Uniti, raggiungendo la semifinale.

Oggi Camila ha fatto una buona prestazione, soprattutto pensando alle pochissime partite giocate di recente. Sconfitta al primo turno di qualificazioni a Dubai da Julia Goerges (sorteggio pessimo) e poi nel turno decisivo a Doha contro Bernarda Pera, la marchigiana non figurava in un tabellone principale dall’ultimo Australian Open ed era ancora ai limiti della top-100. Una settimana appena dentro, l’altra appena fuori, a seconda di cosa succedeva alle giocatrici attorno a lei.

Il secondo turno è arrivato dopo aver infilato un parziale di cinque game consecutivi nel set d’apertura dopo aver salvato una chance del 4-1 e doppio break di vantaggio per l’avversaria e poi, nel secondo set, il break sul 2-2 ha deciso tutto. Adesso avrà Alizé Cornet, che ieri si è imposta 7-5 6-0 contro la qualificata Antonia Lottner.

30 punti molto importanti, nel ranking, anche per Kristina Mladenovic e Caroline Garcia. Sono i volti più attesi a Lione: la prima è veramente a casa sua e sta vivendo da mesi una fase tremendamente complicata con pochissime vittorie e soltanto una nelle ultime 13 contro giocatrici in top-70 (Daria Kasatkina, al primo turno di Wuhan). Garcia al primo turno ha superato la numero 103 del mondo Greet Minnen 6-4 1-6 7-6(5) dopo due ore e mezza di fatica e avendo anche recuperato un break di ritardo nel set decisivo. Non tanto meglio Kristina Mladenovic, che ha dovuto a sua volta lottare per tre set contro la connazionale Chloe Paquet, sconfitta soltanto 1-6 6-2 6-4. Giornata pessima al servizio, con appena quattro ace e ben 15 doppi falli, ma compensato dalla buona reazione all’inizio del secondo parziale che in un attimo ha cancellato l’enorme divario visto in campo nel primo set e poi l’ha aiutata a tirarsi su e trovare fiducia per dominare il set e poi imporsi sul filo di lana al terzo malgrado un break subito proprio sul 5-3.

Al secondo turno per lei, numero 2 del seeding, Anna Lena Friedsam mentre Garcia, numero 3, avrà Ysaline Bonaventure. Atteso per domani l’esordio di Sofia Kenin, prima testa di serie del tabellone transalpino.

Risultati odierni

[6] J. Teichmann b. [WC] C. Burel 6-4 6-3

V. Tomova b. [Q] M. Frech 7-5 6-7(5) 6-4

C. Giorgi b. [PR] V. Lapko 6-3 6-4

T. Martincova b. A. Bogdan 6-3 4-6 6-3

[2] K. Mladenovic b. [WC] C. Paquet 1-6 6-2 6-4