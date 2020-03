Roma e la Fit non mollano: “Internazionali solo rimandati, non cancellati”

Come definito in data 18 marzo dall’Atp e Wta, le associazioni che sovrintendono al tennis maschile e femminile a livello globale, gli Internazionali d’Italia, come gli altri tornei rientranti nella finestra temporale estesa fino al 7 giugno, sono da ritenersi sospesi.

La Fit e Sport e Salute, assieme impegnate nell’organizzazione del torneo di Roma, stanno collaborando con le suddette organizzazioni al fine di determinare se sia possibile riprogrammare gli Internazionali d’Italia in una nuova data nella seconda parte dell’anno. Differentemente da quanto avvenuto in altre sedi e nell’interesse del movimento tennistico, dei fan e degli altri stakeholder del torneo, gli Internazionali d’Italia non sono stati oggetto di cancellazione bensì di temporanea sospensione.

Per questo motivo il torneo non ha ancora diffuso indicazioni circa le modalità di ri-protezione dei biglietti fino a qui venduti. “L’attenzione ai nostri appassionati resta l’assoluta priorità e, pertanto, sarà nostra premura fornire adeguate informazioni non appena possibile”, si legge in una nota della Fit.