Ranking ATP/WTA: Kenin quarta. Giorgi torna n. 1 azzurra

Sofia Kenin punta decisa verso il podio del ranking WTA. Dopo un prevedibile momento di assestamento seguito al trionfo agli Australian Open, la giovane statunitense ha ripreso a marciare spedita e si è aggiudicata ieri il torneo di Lione. Ciò le permette di salire un’altra posizione: oggi Sofia è quarta, suo nuovo career high.

Subito dietro all’americana risale Elina Svitolina (quinta; + 2), impostasi a Monterrey: l’ucraina vanta come primato personale il terzo posto raggiunto nel settembre 2017. In virtù delle ascese di Kenin e Svitolina calano Bianca Andreescu (sesta; – 2) e Kiki Bertens (settima; – 1).

Tra le venti si segnala il + 2 di Johanna Konta, semifinalista in Messico e ora quattordicesima. Più in basso, consistenti balzi in avanti per Marie Bouzkova (47; + 10), finalista a Monterrey, Daria Kasatkina (66; + 7), in semi a Lione, Misaki Doi (76; + 10), giunta all’ultimo atto nel 125k di Indian Wells, Irina-Camelia Begu (81; + 23), vincitrice in California, e Anna-Lena Friedsam (106; + 30), finalista a Lione.

Camila Giorgi torna numero uno azzurra. La marchigiana mette a frutto il piazzamento nei quarti in Francia per divenire ottantanovesima (+ 5) e operare il sorpasso ai danni di Jasmine Paolini, novantacinquesima (- 2). Seguono Giulia Gatto Monticone (150; – 2), Martina Trevisan (151; – 1), Elisabetta Cocciaretto (156; + 2), Sara Errani (167; – 2) e Martina Di Giuseppe (194; – 5).

Tra gli uomini il circuito maggiore era fermo per la Coppa Davis e quindi il ranking ATP non registra variazioni di rilievo. Il principale movimento tra i cento riguarda lo statunitense Steve Johnson, che, grazie al titolo nel Challenger di Indian Wells, risale dodici gradini divenendo numero 63.

I migliori azzurri, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, si confermano rispettivamente ottavo e undicesimo. Alle loro spalle troviamo Lorenzo Sonego (46; 0), Jannik Sinner (73; – 2), Gianluca Mager (79; 0), Stefano Travaglia (86; 0), Andreas Seppi (88; 0), Salvatore Caruso (100; 0), Marco Cecchinato (113; – 1), Paolo Lorenzi (121; + 1), Federico Gaio (130; 0), Thomas Fabbiano (147; 0), Lorenzo Giustino (153; 0), Roberto Marcora (158; + 5) e Alessandro Giannessi (160; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Rafael Nadal, 3 Dominic Thiem, 4 Roger Federer, 5 Daniil Medvedev, 6 Stefanos Tsitsipas, 7 Alexander Zverev, 8 Matteo Berrettini, 9 Gael Monfils, 10 David Goffin.

Le top ten del ranking WTA: 1 Ashleigh Barty, 2 Simona Halep, 3 Karolina Pliskova, 4 Sofia Kenin (+ 1), 5 Elina Svitolina (+ 2), 6 Bianca Andreescu (- 2), 7 Kiki Bertens (- 1), 8 Belinda Bencic, 9 Serena Williams, 10 Naomi Osaka.